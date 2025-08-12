Gerente general de Leones del Caracas quiere que el equipo se acerque más al fanático (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas es uno de los equipos más populares que hay en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), además de que es el que más títulos posee, con fanáticos desplegados no solo en la ciudad capital, sino a lo largo de todo el país.

Esto es algo que sabe muy bien el nuevo gerente general de Leones del Caracas, Juan Cristóbal Coronil, quien busca elevar la marca del elenco caraqueño, para convertirlo en un punto de referencia y conectar todavía más con el aficionado fiel que espera que su equipo vuelva a estar en lo más alto de la LVBP, tal y como sucedió en 2023.

Gerencia capitalina quiere aprovechar el Estadio Monumental SimónLa Bolívar

Durante unas declaraciones exclusivas, proporcionadas a Meridiano Online, el directivo explicó cuáles serán los objetivos como organización que tendrá los melenudos.

"Estamos poniendo a tono los diferentes canales para compra de boletería la cual no estamos variando sus precios respecto a temporada pasada. Asimismo, estamos terminando de cerrar las diferentes contrataciones de patrocinio. Nos quedamos pocos espacios disponibles otorgando buenas condiciones de pago a nuestros patrocinadores y anunciantes", comunicó

Esto añadido a que Leones del Caracas jugará como local, otra vez, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, que es el recinto deportivo más moderno que tiene el país, lo cual quiere aprovechar para la campaña 2025-26.

"Queremos que la experiencia de ir al Estadio Monumental, orgullo de todos los venezolanos, sea inolvidable y accesible. Para que sea una ocasión para compartir entre amigos, familia, compañeros de trabajo y demás visitantes. Ya estamos trabajando en las adecuaciones del terreno, y poniendo el estadio a tono. Son muchas las aristas de tener a cargo un equipo como Leones. Que quede claro algo: acá estamos haciendo todo lo necesario para ganar. Acá el león ruge", añadió.

Convertir a Leones del Caracas en una marca de referencia en Venezuela

Además, Juan Cristóbal Coronil habló de su afición por este deporte, que, aunqe no haya sido jugador profesional, sí goza de una gran pasión por la pelota, lo cual espera que ayude para ejercer este cargo.

"Conozco de béisbol desde niño. No soy jugador ni de AAA ni tampoco de Grandes Ligas. Soy un gerente y empresario. Fanático eso sí. Y como tal tengo la inmensa responsabilidad de poner un equipo a valer para beneficio de los fanáticos, trabajadores, sus accionistas y el país. Un equipo como Leones del Caracas no es solo lo que se ve en el campo de juego o en las cámaras. Para que eso se dé, hay por detrás todo un andamiaje de hombres y mujeres, en distintas áreas llevando a cabo diferentes procesos como toda empresa o estructura social. Un equipo como Leones del Caracas es una empresa con un propósito muy claro y es dar victorias a través del mejor espectáculo deportivo que agregue valor a sus accionistas y demás partes interesadas. Es mi responsabilidad que toda la cadena de valor del equipo funciones para conquistar esas victorias y agregar ese valor", afirmó..

