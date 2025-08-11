LVBP: Leones del Caracas anuncia un nuevo gerente general (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 11 de agosto los Leones del Caracas iniciaron la semana con anuncios, que son importantes de cara a la venidera temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). En esta oportunidad, el conjunto capitalino anunció a su nuevo gerente general.

Se trata de Juan Cristóbal Coronil, quien asumirá el cargo de gerente general de los "Melenudos" a partir de la próxima campaña del beisbol venezolano. La junta directiva y la organización anunciaron esta incorporación con grandes expectativas, destacando su amplia trayectoria y la experiencia que aportará a uno de las franquicias más históricas y laureadas del país. Además, su llegada busca fortalecer la gestión y llevar al equipo a nuevos niveles de competitividad.

Con la salida de Juan Carlos Escobar de la presidencia, Leones del Caracas anuncia a Coronil como nuevo gerente general y se une a Luis Sojo, como los gerentes que tendrá el equipo en la campaña de LVBP que comienza el próximo mes de octubre.

Experiencia del nuevo gerente de Leones del Caracas

Según anunció el equipo en sus redes sociales, Juan Cristóbal Coronil es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y ha complementado su formación con un máster en leyes y arbitraje comercial en Tulane Law School, además de especializaciones en gerencia avanzada y trade-marketing. Su sólida preparación académica y profesional le ha permitido desarrollar un perfil versátil, combinando conocimientos legales, comerciales y de gestión estratégica, elementos fundamentales para su nuevo rol en la organización.

Además, a lo largo de su carrera, Coronil ha desempeñado importantes funciones en el ámbito corporativo y deportivo, destacándose en derecho corporativo y deportivo en Venezuela. Entre 2001 y 2017, trabajó en empresas como Polar, asesorando a equipos, ligas y federaciones en asuntos legales y comerciales.