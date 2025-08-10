LVBP: Leones anuncian un nuevo importado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas continúan fortaleciendo su roster de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), anunciando la contratación del lanzador derecho Beck Way como su tercer importado. El serpentinero, oriundo de Harrisburg, Pensilvania, llega con experiencia en ligas menores y en el béisbol invernal del Caribe.

Way pertenece actualmente a la organización de los Reales de Kansas City y ha tenido participación este año en los niveles de Doble A y Triple A, mostrando versatilidad como relevista y abridor.

Trayectoria

Beck Way fue seleccionado por los Yankees de Nueva York en la cuarta ronda del Draft Amateur de junio de 2020, proveniente de Northwest Florida State College. Permaneció en la organización del Bronx hasta 2022, cuando fue traspasado a los Reales de Kansas City como parte de un movimiento.

Durante la presente campaña en ligas menores, Way ha lanzado en 36 juegos, acumulando 55.0 innings de labor con récord de tres victorias y cinco derrotas, además de registrar 42 ponches. Su capacidad para trabajar múltiples entradas y enfrentar distintos tipos de bateadores lo convierte en una pieza valiosa para el cuerpo técnico caraquista.

Un refuerzo para el pitcheo melenudo

La temporada pasada, Beck Way tuvo su primera incursión en el béisbol invernal con los Gigantes del Cibao en la Liga Dominicana (LIDOM), donde dejó buenas impresiones por su agresividad en el montículo y su disposición para adaptarse al ritmo caribeño.

Con su llegada a los Leones del Caracas, se espera que Beck Way aporte profundidad al pitcheo. Su experiencia reciente y su formación en sistemas de desarrollo exigentes como el de los Yankees y los Reales lo perfilan como un refuerzo ideal para el equipo capitalino.