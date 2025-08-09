LVBP: ¿Cómo quedaría el lineup de Leones del Caracas con Yasiel Puig? (+video?

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda alguna, uno de los importados que genera mayor interés por varios equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es Yasiel Puig y una de esas novenas que apuesta por él, es la de Leones del Caracas. Por ende, el staff de especialistas de la marca Meridiano analizó cuál sería el lineup ideal de los capitalinos incluyendo al cubano.

De concretarse su firma, bien sea con los "Melenudos", con Navegantes del Magallanes o cualquier otra organización de la pelota criolla, sería la tercera experiencia del "Caballo Loco" en la LVBP.

Este sería el lineup ideal de Leones con Yasiel Puig:

Lenyn Sosa SS

Gleyber Torres 2B

Eugenio Suárez 3B

Yasiel Puig LF

Harold Castro CF

Jhonny Pereda C

Livan Soto BD

José Rondón RF

Víctor Bericoto 1B.

Es importante recordar que no es descabellado que los grandeliga vengan a jugar en esta próxima zafra, motivado a que en el 2026 se disputará el Clásico Mundial y por ende, la afición tiene altas expectativas sobre la posible participación de todos sus peloteros.

Estos son los números de Yasiel Puig en la LVBP:

El cubano vino en las dos ocasiones anteriores con los Tiburones de La Guaira y en su primera temporada arrasó de principio a fin con la Liga, dejando registros estratosféricos y fue fundamental, tanto en el título de los "Salados" en la LVBP e igualmente en el trofeo del Caribe.

Así bateó Yasiel Puig en la ronda regular de la 2023-2024:

J: 25

T: 91

H: 38

2B: 7

3B: 1

HR: 10

CI: 23

CA: 24

Pro: .418

PEB: .518

OPS: 1.364.

Mientras que en la campaña anterior, no le fue tan bien y además, la franquicia asiática que lo firmó en ese momento, lo mandó a parar su accionar en un momento temprano del torneo.

Así bateó Yasiel Puig en la ronda regular de la 2024-2025: