Yasiel Puig tiene una oferta sobre la mesa de este equipo de la LVBP (+Detalles)

El jardinero cubano, ex jugador de Grandes Ligas, Yasiel Puig, tiene una oferta formal sobre la mesa de los Navegantes del Magallanes, para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La información fue revelada por el periodista Yusseff Díaz (@yusseff305) a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que fuentes cercanas confirmaron el interés del club valenciano en sumar al pelotero.

Puig aún no toma una decisión definitiva

A pesar de la propuesta de Magallanes, Puig no ha estampado su firma con el equipo turco. Según el reporte, el jugador está evaluando otras ofertas tanto dentro de Venezuela como en otras ligas del Caribe.

Cabe destacar que Yasiel Puig tuvo una destacada actuación con los Tiburones de La Guaira en la temporada 2023-2024, ayudando a romper una sequía de títulos de casi cuatro décadas para el equipo y ganando también la Serie del Caribe con ellos. Sin embargo, por razones contractuales y una propuesta externa, Puig anunció su salida de los Tiburones para la siguiente temporada.

Su condición física, especialmente la recuperación de una lesión en el hombro, será clave para que pueda concretar cualquier nuevo contrato.

Un refuerzo de lujo para Magallanes

De concretarse el acuerdo, Yasiel Puig sería uno de los refuerzos más llamativos en la historia reciente del Magallanes. Su experiencia en las Grandes Ligas, sumada a su potencia ofensiva y capacidad defensiva, lo convertirían en una pieza clave para las aspiraciones del equipo en la venidera campaña.

Hasta el momento, el jardinero cubano no ha cerrado ninguna negociación definitiva, lo que mantiene la incógnita sobre su destino para la próxima campaña.