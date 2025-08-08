LVBP: Magallanes contará con este importante lanzador zurdo de experiencia en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tienen una misión bastante clara de cara a la temporada 2025/26: volver a competir de buena manera, como lo hicieron en la anterior zafra, pero ahora completar el trabajo y conseguir el título número 14 en la historia de la organización.

Con este foco en mente, los eléctricos han realizado una gran cantidad de movimientos en prácticamente todos los renglones posibles, desde la gerencia hasta en su roster, con la finalidad de conformar el mejor grupo posible para volver a batallar de buena manera por los objetivos del año.

Además, los filibusteros recibieron una buena noticia este viernes 8 de agosto, de cara a lo que será la conformación de la rotación, ya que una de sus piezas más interesantes ha confirmado su intención de uniformarse con los Navegantes del Magallanes desde el propio primer día de la campaña.

Ricardo Sánchez abordará La Nave

Según reporta el periodista Jesús Ponte, los Navegantes del Magallanes contarán durante la temporada 2025/26 con el lanzador zurdo Ricardo Sánchez, quien actualmente hace vida en la Liga Mexicana de Beisbol y quien además llegó a debutar en las Grandes Ligas durante la campaña 2022/23, con el uniforme de los Cardenales de San Luis.

El zurdo tiene dos temporadas de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Debutó en la 2018/19, año en el que tuvo un rendimiento positivo, al dejar foja de 0-2, pero con efectividad de 3.56 y WHIP de 1.29, además de 32 ponches en 48.0 entradas, números decentes para nuestra Liga.

Luego, Ricardo Sánchez formó parte de la rotación de los Navegantes del Magallanes en la campaña 2022/23, en donde mostró puntos altos y bajos, para finalizar con par de triunfos, cuatro derrotas, 4.20 de efectividad y WHIP de 1.38.

El oriundo de Puerto Cabello actúa en estos momentos en la Liga Mexicana de Beisbol, con los Algodoneros de Unión Laguna, equipo con el que mantiene récord de tres triunfos y cuatro caídas en 14 salidas, con efectividad de 6.06 y WHIP de 1.61. A pesar de sus números actuales, sin duda será una incorporación de peso para Magallanes.