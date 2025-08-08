LVBP: Tigres de Aragua contaría con este grandesliga desde el primer día (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Aragua será uno de los más atractivos en la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Bajo las directrices de Oswaldo Guillén, los bengalíes buscarán ponerle fin a una sequía de una década sin ganar un título en el certamen.

A dos meses para que se escuche la voz de 'Play Ball' en la pelota criolla, los felinos podrían estar asegurando la participación de una de sus principales figuras. Omar Narváez estaría estaría desde el primer día con los felinos, de acuerdo con el reporte del scout Manolo González.

Narváez, que comenzó la presente temporada en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, pudiera ser una de los principales figuras de los maracayeros en la próxima campaña del béisbol venezolano. Tampoco se descartaría la presencia de Rafael Marchán con los bengalíes en la siguiente edición de la LVBP.

Omar Narváez jugaría con los Tigres de Aragua

La presencia de Narváez sería una adquisición bastante positiva para los Tigres durante la temporada 2025-26. El receptor cuenta con una experiencia de 10 años en Las Mayores, donde ha visto acción con los Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle, Cerveceros de Milwaukee y Mets de Nueva York.

Después de ser dejado en libertad por los patiblancos a inicios de la presente campaña, el cátcher de Maracay formó un contrato de ligas menores con los Astros de Houston. Con los siderales en Triple-A, el receptor cuenta con promedios de bateo de .258/.402/.333 con un jonrón y 11 carreras impulsadas, 12 anotadas y 24 imparables en 27 juegos.