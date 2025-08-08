LVBP: Víctor Díaz está listo para regresar con Tiburones, ahora con el "Kid" Rodríguez (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Faltan poco más de dos meses para que inicie la acción en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y uno de los equipos a seguir de cerca es Tiburones de La Guaira, elenco que viene de registrar una campaña para el olvido, curiosamente luego de haber resultado campeones del torneo local y de la Serie del Caribe 2024.

Muchos factores se combinaron en Tiburones para encaminar el "fracaso": situaciones extradeportivas, lesiones y cambios de jugadores importantes se dieron cita en el conjunto del litoral. Uno de esos ejemplos es el de Víctor Díaz, lanzador derecho que estaba teniendo un rendimiento excepcional y chocó ante la adversidad de la molestia física.

Víctor Díaz está listo para la temporada 2025-2026

Su última actuación fue el 4 de diciembre ante Navegantes del Magallanes, compromiso en el cual solo pudo retirar dos tercios, con un boleto entregado y un ponche propinado. En ese cotejo, disputado en el Estadio Universitario de Caracas (UCV), Díaz tuvo que salir luego de sufrir un "estiramiento a la altura del infraespinoso (parte posterior del hombro)", de acuerdo con el diagnóstico publicado por el equipo.

Foto: Prensa Tiburones de La Guaira

"Vitico" se perdió el resto de la contienda invernal y se ha mantenido trabajando sin descanso para estar listo de cara a la venidera zafra con La Guaira. El equipo de Meridiano conversó con el serpentinero y ha otorgado declaraciones que servirán de alivio y buenas expectativas a la fanaticada.

"Ha sido un trabajo principalmente de fortalecimiento, enfocado en ganar masa muscular. Me siento muy bien físicamente", expresó el oriundo de Guanare, estado Portuguesa. "Soy de las personas que le gusta estar allí desde el primer día de prácticas, pienso que eso es muy importante", soltó

El derecho confía en el aporte de Francisco "Kid" Rodríguez

Por lo tanto, Víctor será una de las piezas que diga presente en el primer día de la pretemporada con Tiburones de La Guaira. Además, ahora el cuerpo de lanzadores de la organización trabajará de la mano con un nuevo Coach de Pitcheo de gran renombre: Francisco "Kid" Rodríguez.

"El equipo ha colocado un grupo con mucha experiencia en la Liga y eso será fundamental para nosotros. La presencia de Francisco (Rodríguez) nos pone en una buena posición desde ya. Es una persona que ha estado en el equipo siempre y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo", reconoció el diestro de 1.85 metros de altura.

Foto: Prensa Tiburones de La Guaira

Durante toda la temporada Díaz recibió un apoyo inagotable de la fanaticada guairista, mucho más al sufrir una lesión que lo alejó del montículo por el resto del calendario.

"El mensaje para mi gente guairista es que no dejen de apoyarnos, vamos a salir a dar el todo por el todo cada día y espero que nos veamos pronto", indicó.

En la anterior edición de la LVBP dejó récord de 2-1 con 1.31 de efectividad, 3 carreras limpias recibidas, 3 boletos y 15 ponches en 20.2 episodios de trabajo, aparte de un WHIP positivo de 1.26. Sin duda será uno de los brazos confiables que se le debe mirar con lupa este año, pues viene con la intención de realizar siempre un mejor trabajo.