¿Cuántos equipos ha dirigido Buddy Bailey en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando hablamos de mánagers exitosos en Venezuela, por lógica, mencionamos al que está número uno en la lista. Pero, en la memoria de los venezolanos, cuando hablamos de estrategas que marcaron una época y se convirtieron en sinónimo de éxito, irónicamente nos referimos al segundo lugar: Welby “Buddy” Bailey.

El nativo de Pensilvania, ha conquistado un total de seis campeonatos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, quedando a uno de igualar al cubano Regino Otero, quien se coronó siete veces con los conjuntos de Industriales de Valencia y los Leones del Caracas.

Los pergaminos de “Buddy”

Con los Tigres de Aragua, Bailey marcó una de las más grandes décadas para una franquicia en nuestra pelota. Con los Tigres de Aragua, el estadounidense apegándose hasta el final a su filosofía, se coronó en las temporadas:

2003-04

2004-05

2006-07

2007-08

2008-09

2011-12

Una Serie del aribe (2009)

Un bicampeonato

Un Tricampeonato

Mánager del Año (2006-2007)

Luego de su salida del conjunto aragüeño, dirigió a los Tiburones de La Guaira en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016. logrando llevarlos a Round Robin sin lograr alcanzar la final.

Logros como mánager

Bailey acumula un total de más de 500 victorias como dirigente en la LVBP, cifra que refuerza su condición de uno de los managers con más trayectorias y éxitos en el beisbol venezolano. Su impacto en los Tigres de Aragua fue tan grande que dobló el número de campeonatos del equipo desde su llegada, recuperando su prestigio histórico. Tras salir de La Guaira, regresó a Aragua y continuó su trabajo, siendo considerado una leyenda viva del beisbol criollo.

Nueva etapa con Senadores

El pasado miércoles se anunció que Buddy Bailey será el mánager de Senadores de Caracas para la temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Esta será su primera experiencia con este conjunto en la LMBP, donde el equipo busca retomar el éxito previo que lo ha visto campeón tres veces en cuatro años. Bailey reemplazará a David Davalillo con la intención de llevar a los Senadores a un mejor desempeño tras no avanzar al Round Robin en la última temporada.