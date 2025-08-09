LVBP: Tigres de Aragua inicia proceso de renovación de abonos (+info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua han anunciado el inicio oficial de la primera etapa de renovación de abonos para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). A partir del lunes 11 de agosto, los fanáticos podrán acercarse a las taquillas del estadio José Pérez Colmenares de Maracay para asegurar su lugar durante los 28 juegos en casa que conforman la ronda regular.

Este proceso está dirigido exclusivamente a los abonados actuales, quienes tendrán prioridad para conservar sus asientos y vivir de cerca la emoción del beisbol profesional venezolano.

Los precios anunciados por la organización bengalí son los siguientes:

Central con malla: Por juego (10$) ronda regular (280$)

Central sin malla: por juego (8$) ronda regular (224$).

Palco Terreno: por juego (25$) ronda regular (700$).

Venta de nuevos abonos arranca el 18 de agosto

Para los nuevos aficionados que deseen sumarse a la experiencia tigrera, la venta de abonos estará disponible desde el 18 de agosto hasta el 12 de septiembre. Durante este período, los interesados podrán adquirir sus entradas directamente en las taquillas del estadio, en horario comprendido entre las 9:00 AM y 12:00 M, y de 1:00 PM a 4:00 PM.

La organización invita a no dejar la compra para última hora, ya que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta, especialmente en una temporada que promete emociones renovadas.