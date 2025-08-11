LVBP: Navegantes del Magallanes blindaría su pitcheo con este dominicano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes comienzan a trabajar de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y es por eso que ya tendrían contratado a un lanzador importado. Se trata del dominicano Jesús Reyes, quien ya conoce el circuito rentado venezolano.

Este lanzador derecho, cuenta con experiencia previa en Venezuela, ya que vistió el uniforme de Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui, En caso de llegar a la "Nave Turca", blindaría de gran forma el cuerpo de lanzadores que tendrá el mánager Eduardo Pérez.

Jesús Reyes estaría cerca de llegar a Valencia

Según reportó la periodista Georgeny Pérez en su cuenta X, el Magallanes ya habría firmado a Reyes como importado para la temporada 2025-2026 de la LVBP, siendo una pieza de experiencia y con recorrido en diversos circuitos que le ofrecería bastante a esta organización.

Actualmente, este lanzador está jugando en México, con los Algodoneros de Unión Laguna, donde tiene efectividad de 4.31 en 40 juegos, con marca de 2-2, 25 boletos y 19 ponches. Además, este pelotero cuenta con experiencia en Grandes Ligas, lo que es un plus para su regreso a la Liga Venezolana.

Jesús Reyes en sus dos temporadas previas en la LVBP, jugó 17 desafíos, dejando marca de una victoria y cuatro derrotas, ERA de 5.86, 17 bases por bolas y 10 ponches.