LVBP: ¿Cómo luce la importación de Leones del Caracas hasta ahora? (+video)

Uno de los conjuntos que cambió a buena parte de su directiva (incluyendo al presidente), son los Leones del Caracas, quienes quieren volver a los playoffs de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, luego de no clasificar en la campaña anterior y es importante divisar lo que buscan con sus nuevos jugadores importados.

Los "Melenudos" tienen una gran y diáfana tarea en el venidero torneo, la cual es recuperar la efectividad de su cuerpo de lanzadores, después de una pésima campaña en ese aspecto con una alto porcentaje de carreras limpias colectiva de 6.04, con la cual se ubicaron en el último puesto de ese apartado.

Por ese motivo, las primeras tres adquisiciones foráneas confirmadas por los capitalinos, son pitchers y todo apunta a que el resto de importados igualmente pueden ser brazos.

Miguel Romero:

El primero que anunciaron los dirigidos por José Alguacil, fue al abridor cubano Miguel Romero, quien ya cuenta con experiencia en la pelota criolla, luego de venir par de zafras en fila con Tiburones de La Guaira, aunque sus registros no son los mejores.

Números en la 2023-2024:

A: 4

G: 1

P: 1

IL: 16.1

CP: 11

CL: 11

H: 19

EFEC: 6.06

Whip: 1.84.

Números en la 2024-2025:

A: 7

G: 0

P: 5

IL: 28.1

CP: 29

CL: 27

H: 32

EFEC: 8.58

Whip: 1.73.

No obstante en este verano ha lucido bien en la Liga Mexicana de Beisbol con el Águila de Veracruz, donde exhibe efectividad de 3.33 y un triunfo en cinco salidas.

Shea Spitzbarth:

Por su parte, el segundo en ser confirmado, fue el derecho Shea Spitzbarth, quien buscará darle un equilibrio al bullpen, una de las principales falencias del Caracas el año pasado.

Este derecho cuenta con experiencia en las Grandes Ligas (Piratas de Pittsburgh), además ya tiene recorrido en el Caribe y en la campaña anterior, jugó con Cardenales de Lara, exhibiendo efectividad inmaculada (0.00), aunque solamente lanzo par de innings.

Beck Way:

Mientras, que la tercera prometedora pieza, es parte actualmente de la organización de los Reales de Kansas City, jugando entre Doble A y Triple A en este 2025.

Se trata del lanzador de 26 años, Beck Way, quien igualmente será parte del bullpen y durante esta campaña dejo las siguientes estadísticas: