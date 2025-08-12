LVBP: Nuevo gerente general de Leones del Caracas habló en exclusiva para Meridiano (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas buscará mejorar la cara después de lo sucedido en la temporada 2024-25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cuando no pudo entrar al round robin, quedándose fuera en diciembre.

Esto tan solo par de años después de haberse coronado como el monarca de la pelota rentada en el país, derrotando a Tiburones de La Guaira. Por lo tanto, la entidad capitalina se movió durante estos meses, realizando cambios en su directiva.

Se nombró a Luis Sojo como gerente deportivo de la organización. Mientras que Juan Cristóbal Coronil fue escogido como gerente general de la franquicia capitalina.

Un reto asumir las riendas de Leones del Caracas

A poco más de un mes para que inicien los entrenamientos de pretemporada, Coronis habló en exclusiva con Meridiano Online sobre sus expectativas para lo que acontecerá en la venidera campaña 2025-26 de la LVBP, además de la felicidad que supone tener este rol en un cuadro tan emblemático para la fanaticada del país.

"Tomar las riendas de Leones representa para mi un nuevo reto de vida además de un orgullo como venezolano. Pondré todo mi trabajo, pasión y experiencia en pro del equipo. Estoy claro de la magnitud del compromiso. No conozco otra forma de trabajar que no sea en equipo. Cuando las decisiones se toman las tomamos todos. Si la jugada sale mal nos hacemos responsables, si la jugada sale bien igual nos hacemos responsables. Acá somos todos grandes", comentó el dirigente.

A su vez, Coronil también comentó sobre lo que debe hacer Leones del Caracas para volver al nivel de 2023, cuando no solo ganó la LVBP, sino que llegó a la final de la Serie del Caribe celebrada en la capital venezolana.

"Quisiera primeramente reconocer el trabajo gerencial que se ha venido haciendo por años donde se ha venido mejorando en muchos aspectos. No olvidemos que de las últimas 3 temporadas ganamos un campeonato y fuimos a una Serie del Caribe donde fuimos a la final. Eso es batear .333 y es un numerazo. Es la vida se gana y se pierde. Igual en el deporte. Revisar qué hicimos bien para repetirlo y qué hicimos mal para corregirlo", dijo.

Se trabaja ya para la temporada de la LVBP

También habló sobre los importados y la conformación del roster de los melenudos, con ya prácticamente pocas semanas para que se dé la voz de "Playball" en el país.

"Por lo pronto tenemos la temporada encima con un equipo que estamos terminando de conformar. Y sí, sí estamos haciendo refuerzo en el pitcheo. Pero ese no es el único aspecto. Contamos con la veteranía de Luis Sojo quien junto a su equipo de técnicos está conformando un equipo ganador. A ellos estamos poniendo a disposición todos los recursos técnicos, humanos y financieros disponibles", añadió.