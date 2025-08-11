Ángel Reyes ilusiona a Navegantes del Magallanes por estos números en México

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los movimientos más importantes de la temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, sin duda alguna, fue el que protagonizaron Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes. En dicho cambio, 12 peloteros cambiaron de equipo, entre ellos un jardinero que ha sido importante en nuestra pelota en los últimos tiempos: Ángel Reyes.

Luego de pasar las primeras seis zafras de su carrera en las Águilas del Zulia, el anzoatiguense pasó a los Navegantes del Magallanes en el ya mencionado mega cambio. Además, se puede decir que vestirá el uniforme filibustero justo después de vivir uno de los mejores momentos de forma de toda su trayectoria deportiva.

Ángel Reyes culminó hace pocos días su actuación en la Liga Mexicana de Beisbol, con el uniforme de los Rieleros de Aguascalientes, equipo que quedó eliminado. A pesar de que no fue el mejor año para los suyos, el criollo sí que vivió una campaña de locura en lo individual, con números que ilusionan a "La Nave".

Ángel Reyes y su espectacular campaña

2025 fue una temporada sensacional para Ángel Reyes en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde bateó para .336/.406/.644/1.050 en 91 juegos, con 31 batazos de vuelta completa y 79 carreras impulsadas, para alzarse como uno de los mejores bateadores del campeonato.

El antiguo jugador de las Águilas del Zulia vivió su mejor temporada en la pelota azteca, y fue segundo en cuadrangulares en todo el circuito, solo por detrás de Nicholas Torres, quien sonó 35 estacazos. También estuvo entre los líderes en impulsadas, e incluso sorprendió con 15 bases robadas.

En la temporada 2024/25 de la LVBP, Ángel Reyes vivió su peor zafra en nuestra pelota, al batear para .231/.288/.370/.658. Sin embargo, con los antecedentes positivos con los que llegará después de vivir un año sensacional en México, no cabe duda de que los Navegantes del Magallanes pueden estar ilusionados con su rendimiento.