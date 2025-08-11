LVBP: Figura de San Luis ilusiona a los Leones del Caracas. ¿Jugará en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Pedro Pagés está dejando una buena labor con el madero en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor sonó su octavo cuadrangular para liderar la victoria de los Cardenales de San Luis (3-2) sobre los Cachorros de Chicago, en la jornada de este domingo 10 de agosto.

El venezolano se convirtió en una zancadilla para los Cubs, que se encuentran en batalla por el primer lugar en la División Central de la Liga Nacional. El cátcher abrió las acciones en el marcador con larga conexión por el jardín central a 407 pies de distancia.

Pagés cerró la jornada de 3-1 con su octava bambinazo, par de remolcadas y una anotada. El nativo de Maracay consolidó sus buenos números con promedio al bate de .304, dos cuadrangulares, seis impulsadas, tres anotaciones y un slugging de .609 en los últimos siete compromisos.

¿Pedro Pagés jugará con Leones del Caracas?

La buena participación de Pagés solo hace pensar en una posible participación con los Leones del Caracas en la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cabe destacar que, el receptor fue tomado con el Pick #4 del Draft de la LVBP por los melenudos en diciembre.

El criollo jamás ha visto acción en la pelota criolla, por lo que sería un buen momento para defender a los capitalinos en la próximo campaña. El cátcher de 26 años ya ha mostrado sus intenciones de participar con los caraqueños, pero todo dependerá de la autorización de su organización en MLB.

En su segunda temporada en las Grandes Ligas, el maracayero cuenta con promedio al bate de .211, ocho vuelacercas, 35 empujadas, 29 anotadas, 57 hits y un OPS de .597 en 270 apariciones al plato.