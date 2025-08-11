LVBP: Magallanes contará desde el día 1 con este antiguo pitcher de San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

Siguen las noticias referentes a la campaña 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que cada vez está más cerca de iniciar. A poco más de dos meses para escuchar la voz de "play ball" en los estadios de nuestro país, los equipos se siguen reforzando de buena manera para intentar conformar rosters competitivos en esta nueva zafra.

Uno de los equipos que más activo se ha mostrado en esta temporada muerta son los Navegantes del Magallanes, equipo que ha realizado una gran cantidad de cambios y que se ha movido de gran manera para intentar contar con la gran mayoría de sus "caballos".

En ese sentido, los filibusteros han podido asegurar la participación de un lanzado que, si bien viene de una campaña sumamente complicada, tiene calidad de sobra y experiencia en las Grandes Ligas, por lo que su presencia puede ser de mucha importancia: Enderson Franco.

Enderson Franco desde el día 1

Según informó la organización de los Navegantes del Magallanes mediante una nota de prensa, el lanzador derecho Enderson Franco, de 32 años de edad, finalizó su vínculo con los Fubon Guardians, de la Liga de Taiwán, por lo que al estar en la agencia libre, no tendrá ningún tipo de restricción para estar desde el primer día.

"Básicamente, mi contrato garantizado culminó, y el equipo decidió tomar mi puesto para agregar un abridor", explicó Franco sobre su salida de Fubon, equipo en el que tenía efectividad de 1.90 en 37 presentaciones en la actual campaña, por lo que la decisión cayó de sorpresa.

Por supuesto, lo positivo es que Enderson Franco estará desde el día inaugural con los Navegantes del Magallanes, lo que supone una gran noticia para los eléctricos. "Ahora mi plan es descansar lo que queda de agosto y reactivarme en septiembre para estar con Magallanes desde el día uno. Ya hablé con la gerencia y con el coach de pitcheo", sentenció.