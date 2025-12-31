La NYRA continúa investigación contra el entrenador Kevin Bond pese a su victoria en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Kevin Bond regresó al círculo de ganadores este domingo en Aqueduct con el debutante Bodegas, un purasangre criado en Nueva York. Sin embargo, su triunfo en la primera carrera ocurre mientras la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) mantiene una investigación abierta contra él.

Bond es objeto de pesquisa luego de que una publicación de naturaleza antisemita apareciera a principios de mes en una página de grupo de Facebook, en respuesta a una nota sobre el fallecimiento del actor y director Rob Reiner el 15 de diciembre.

El Triunfo de Bodegas y la Versión de Bond: Estados Unidos Entrenador

Bodegas fue el primer ejemplar que Kevin Bond presentó a carrera desde que el polémico comentario, atribuido a su cuenta personal, se hizo viral.

Foto: Cortesía

La publicación rápidamente llamó la atención del presidente y director ejecutivo de NYRA, Dave O'Rourke, quien emitió un comunicado tajante al respecto: “La NYRA condena con la mayor firmeza los viles comentarios antisemitas publicados hoy en la cuenta de Facebook del entrenador Kevin Bond, residente en Nueva York. La NYRA tiene tolerancia cero ante este tipo de discurso de odio e iniciará una investigación sobre el asunto de inmediato”.

Bond, por su parte, afirma que él no escribió el contenido y que su cuenta de Facebook fue pirateada. Informó a los medios de comunicación que ya desactivó esa cuenta personal.

Deseo de "Pasar Página"

Tras la victoria del domingo, la primera desde abril, Bond expresó su deseo de dejar atrás el incidente:

Foto: @juancarlosrm_1

“Solo intento dejar esto atrás porque mi nombre lo es todo. Nunca me dieron la oportunidad de hacer una declaración. Solo quiero dejar esto atrás y seguir adelante porque esta es mi pasión; me encanta entrenar caballos y cualquiera en el hipódromo que me conozca sabe que mi nombre lo es todo y trato de ser lo más elegante posible en todo momento”, afirmó Bond.

El entrenador, que actualmente tiene ocho caballos estabulados en Belmont Park, indicó que NYRA le ha solicitado cierta información, la cual él suministró principalmente por correo electrónico.

“Ellos [el administrador de NYRA] Víctor Escobar se comunicó conmigo por correo electrónico, el último correo electrónico que recibí de él fue el día después de Navidad y le respondí, pero no he recibido nada desde entonces, así que ahí estoy”, explicó Bond, quien tiene otro ejemplar inscrito para la carrera del miércoles.

El portavoz de NYRA, Pat McKenna, confirmó que la investigación contra el entrenador continúa en curso.

Toda la información referente a este caso se dio a conocer a través de la cuenta personal de David Grening en la red social X.

Kevin Bond proviene de una familia con profundas raíces en el turf de Nueva York; es hijo de James Bond, entrenador con larga residencia en la zona, y de Tina Bond, presidenta de la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York.