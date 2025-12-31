Doble victoria con stakes para Mychel Sánchez: El jinete calienta la pista con 303 triunfos antes de año nuevo

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del turf se concentra en Parx Racing mientras el hipódromo de Filadelfia encara la recta final de su temporada anual y, por supuesto, del calendario 2025. El pasado martes, 30 de diciembre, el circuito albergó un completo programa de diez competencias, donde destacó la disputa de tres selectivas que prepararon el ambiente para el inminente cierre de año.

La jornada hípica no decepcionó, y el desempeño del jinete venezolano Mychel Sánchez acaparó los titulares. El zuliano demostró encontrarse en un momento de forma excepcional al sumar un par de valiosas victorias que consolidaron su registro de triunfos en la temporada hasta alcanzar la notable cifra de 303.

Triunfo Selectivo en el Parx Future Stars Stakes: Estados Unidos

El primero de los dos éxitos de Sánchez llegó en el Parx Future Stars Stakes, una prueba con una bolsa de $75.000. Donde monto al ejemplar Mailata, el jinete se impuso en esta carrera reservada exclusivamente para potros de dos años sobre una distancia de 1.400 metros. A pesar de nueve inscritos iniciales, la selectiva contó finalmente con la participación de solo tres contendientes, un dato particular de la cartelera.

Mailata, un prometedor macho hijo de Maximus Mischief en Bouquet of Gold (por Medaglia D’Oro), sumó su tercera victoria en cinco presentaciones bajo la preparación del entrenador Robert Red Jr. El tiempo final de la prueba se estableció en 87.1 segundos, y en taquilla, el ejemplar reportó un dividendo a ganador de $2.40, lo que ratificó su favoritismo.

Doblete de Sánchez en el Cierre

El segundo lauro para el jinete criollo se concretó en la prueba de cierre de la tarde. En esta ocasión, Sánchez condujo al ejemplar Lord Winsalot, un experimentado caballo de ocho años. El pupilo del entrenador Michael Pino brindó una sorpresa a los apostadores, pues su victoria se tradujo en dividendos que superaron las expectativas: pagó $9.40 a ganador, $5.00 a place y $3.40 a show.

Compromisos: Cierre de Año Parx Racing Venezolano

Con estas dos adiciones a su palmarés, Mychel Sánchez alcanzó la significativa marca de 303 triunfos en la temporada. Un número que mantiene expectantes a sus seguidores, ya que para el día de hoy, víspera de fin de año, el jinete venezolano cuenta con hasta nueve compromisos de monta, tres de ellos en pruebas de stakes, lo que abre la posibilidad de seguir incrementando esta impresionante cifra antes de finalizar el año en el mismo recinto de Parx Racing.