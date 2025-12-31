Roberto Carlos es hospitalizado tras sufrir un infarto

Suscríbete a nuestros canales

Roberto Carlos Da Silva ingresado en un hospital de Brasil a causa de un problema cardíaco detectado recientemente. El exjugador del Real Madrid, que defendió la camiseta blanca entre 1996 y 2007, estaba disfrutando de unos días de vacaciones en su país natal cuando se produjo el ingreso.

De acuerdo con la información de Diario AS, El exfutbolista acudió inicialmente a un centro médico para someterse a una prueba relacionada con una pierna en la que le habían detectado un pequeño trombo. Como parte del protocolo, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética completa para descartar otras posibles complicaciones.

Fue durante esas pruebas cuando los especialistas detectaron que, en un porcentaje muy alto, su corazón no estaba funcionando correctamente. Ante este hallazgo, se optó por mantenerlo hospitalizado para un seguimiento más exhaustivo y aplicar el tratamiento necesario, a la espera de conocer su evolución en los próximos días.

Roberto Carlos fuera de peligro

Tras encenderse las alarmas por el histórico defensor del Real Madrid y la selección de Brasil, el mismo embajador de los merengues expresó que se encuentro y atendido por los especialistas. La intervención, que tenía que durar 40 minutos, se alargó a casi tres horas por un problema en dicha cirugía, según el portal español.

Ahora ya estoy bien y muy vigilado", declaró el ex defensor a Diario AS.

Luego de este incidente, Roberto Carlos se mantendrá bajo cuidado por 48 horas más para ver que su evolución sea positiva.