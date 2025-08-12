Alex Bregman hace historia con su jonrón ante Houston en MLB

Suscríbete a nuestros canales

El tercera base de los Medias Rojas de Boston, Alex Bregman, fue uno de los grandes protagonistas de la noche del pasado lunes 11 de agosto, en el compromiso ante los Astros de Houston que significó su regreso a su antigua casa y al Minute Maid Park.

El pelotero de 31 años pasó sus primeros 9 años vistiendo el uniforme de los Astros, en el que hizo historia como una de las piezas más fundamentales en un núcleo en el que se combinaron para ganar dos Series Mundiales en este lapso de tiempo.

En casi una década con dicha franquicia, disputó un total de 1.111 juegos, en los que anotó 694 carreras, seguido de 1.132 hits, 265 dobles, 18 triples, 191 jonrones, 663 remolcadas, 42 bases robadas, 576 boletos, 646 ponches y promedio ofensivo de 2.72.

Por lo tanto, lo que representó su primer turno en su regreso a este estadio, fue ovacionado por los miles de fanáticos que demostraron su cariño y admiración por su pasado de tantos años defendiendo los colores de los Astros.

Alex Bregman: de héroe a villano

Sin embargo, en el desarrollo de esta primera aparición al bate, desplegó todo su poder para conectar un kilométrico cuadrangular por todo el jardín derecho y así darle ventana a Boston desde el mismo primer inning de un compromiso que terminarían ganando los locales 7-6.

Como consecuencia, en su segundo turno fue abucheado de manera significativa por los presentes que minutos antes lo aplaudían y gritaban su nombre con mucho aprecio, siendo este uno de los momentos más impactantes de esta naciente semana en MLB.

Por si fuera poco, Bregman hizo historia al convertirse en el primer pelotero en conectar en su primer partido como visitante en contra de un equipo con el que ya había ganado dos o más Series Mundiales. El último en lograr esta hazaña, el bateador zurdo Duke Snider con los Mets de Nueva York el 22 de mayo en 1963.

Finalmente, Alex Bregman seguirá siendo noticia en las próximas horas, debido a que todavía le resta disputar dos compromisos por disputar en la serie ante los Astros de Houston en el mejor béisbol del mundo.