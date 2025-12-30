Fan de Shakira sobrepasa los límites y le planta tremendo beso

Suscríbete a nuestros canales

Durante una de las últimas presentaciones de Shakira en el Hard Rock Live de Florida, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, un fanático logró acercarse a la superestrella, pero, el momento fue considerado un abuso.

Rápidamente, el video se hizo viral en redes sociales y encendió la indignación de los seguidores de la artista.

El beso de "la discordia" a Shakira

El hecho captado en un clip, muestra a Shakira interpretando parte de su repertorio cuando de repente un espectador se aproxima y la besa sin previo aviso.

Aunque la artista mantuvo la compostura y continuó con su presentación con su habitual profesionalismo, muchos usuarios en las plataformas denunciaron lo ocurrido como una falta de respeto, una invasión a su espacio personal y una evidente falla de seguridad en el evento.

A pesar del inesperado beso y de la evidente sorpresa, Shakira no permitió que el incidente arruinara la noche y, siguió cantando sus éxitos y mantuvo el ritmo del concierto, respaldada por la ovación del público que, en su mayoría, se mostró solidario con ella tras el suceso.

La gira de Shakira en 2025 arrasó por el mundo

Este polémico episodio ocurre en medio de una de las giras más exitosas y comentadas del año, el séptimo tour mundial de Shakira y su primera gira en siete años, diseñada para promover su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”.

La gira, que comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil y se extiende hasta 2026, ha recorrido América del Norte y del Sur, con múltiples fechas totalmente sold out y shows históricos que han puesto a Shakira en lo más alto de los rankings globales.

Además, la gira ha logrado cifras impresionantes de venta de entradas y recaudación, siendo reconocida como una de las más grandes de 2025 dentro del género latino, con millones de boletos vendidos alrededor del mundo y récords históricos en lugares como Ciudad de México.