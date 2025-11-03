Equipo de Shakira evita a toda costa que Shakibecca se acerca a la artista

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana, Shakira se presentó en Bogotá, poniendo fin a una serie de conciertos en Colombia. Aproximadamente 40 mil fanáticos se dieron cita en el estadio Vive Claro para verla por última vez y, una de ellas fue Shakibecca, la doble venezolana de la artista.

Rebeca Maiellano ha manifestado su admiración, respeto y amor por la intérprete de “Loba”, incluso caminó a su lado en una de sus presentaciones en suelo mexicano. Como era de esperarse, no podía perderse la oportunidad de verla en concierto una vez más.

Aunque, sin duda la venezolana se disfrutó el evento musical, un clip viral en redes sociales muestra al equipo de Shakira evitando que Shakibecca tenga algún contacto con ella, esto en vista que la cantante bajó del escenario para tener un contacto con el público mientras entonaba.

Las imágenes hablan por sí sola. Un hombre robusto de seguridad entorpece la vista de la doble de Shakira, mientras esta evita cantar cerca de ella.

¿Admiración u obsesión?

Desde joven Rebeca Maiellano ha sido gran admiradora de la barranquillera por lo que ha viajado a múltiples países para disfrutar de sus canciones en vivo y llevándola a crear Shakibecca, la doble de Shakira.

Su parecido es innegable, sin embargo, su popularidad se ha visto empañada por fuertes acusaciones de otros fans de estar “obsesionada” y de ser una “Yolanda Saldívar 2.0”, por ello, muchos la han apodado “Shakibecca Saldívar”.

Si bien la venezolana se defiende de los señalamientos, estos continúan en cada evento y aparición púbico.