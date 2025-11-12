Shakira sufre incidente en pleno concierto

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Shakira sufrió un pequeño incidente en su concierto de Ecuador. Los fanáticos captaron el momento que la nacida en Barranquilla se lastimó la mano, pero, como buena profesional siguió adelante, derrochando talento, actitud y mucha fuerza como solo ella sabe hacerlo.

Reacción de Shakira

En el clip aparece la intérprete de “Ojos así”, subiendo del piso cuando se lastima de manera repentina la mano, haciendo un gesto de dolor con su cara. Sin embargo, siguió cantando el popular tema “La Tortura”.

"¡Ay!", se le ve decir en las imágenes a la madre de dos hijos llamados Sasha y Milan. Sus fieles seguidores quedaron impactados por la entrega que tiene en el escenario de seguir como si nada hubiese pasado.

“Se quitó el objeto que la había herido y continuó con su presentación sin perder el ritmo ni la sonrisa”, comentó un fanático en el video, que se ha hecho viral en las plataformas 2.0.

El clip demuestra que la expareja de Gerard Piqué es una mujer fuerte y puedo con todo, con el objetivo de dar un show de altura.

El fin de su gira

Para cerrar su popular gira “Las mujeres ya no lloran tour”, Shakira realizará un espectáculo único en Buenos Aires, Argentina, el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

La estrella cerrará un año lleno de presentaciones y mucho cariño del público.