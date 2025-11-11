Conoce a Shafik, el exitoso sobrino de Shakira que sigue sus pasos en la música

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana, Shakira, lleva décadas brillando en la escena internacional; sin embargo, el apellido Mebarak vuelve a resonar fuerte en la música de la mano de su sobrino Shafik Mebarak, quien ha decidido seguir los pasos de su emblemática tía.

El joven artista confesó en una entrevista con La Red Caracol que aunque su género es el urbano-reggaetón, su inspiración proviene directamente del legado de la barranquillera.

Desde apenas los 15 años, Shafik se adentró en la industria musical, rodeándose de productores y aprendiendo el oficio, y ahora abre el telón para revelarnos la fórmula que su famosa tía le pasó para triunfar.

Los consejos de Shakira a su sobrino Shafik

Cuando se le preguntó sobre el consejo más valioso que ha recibido de Shakira, Shafik contestó de inmediato: “El mejor consejo que yo he recibido de parte de ella te podría decir que fue, bueno, aparte de la disciplina, otra cosa que me dijo es que la puntualidad es muy importante”.

“Ser una persona cumplida y seria con los negocios, con todo”, continuó el joven.

Pero esa no es la única enseñanza. También habló de los valores aprendidos en casa y de la importancia de contar historias. Según él, “La propuesta mía viene siendo lo que yo siempre he hecho con la música, que es contar una historia”.

El peso del apellido

En la entrevista, el artista que debutó en 2021 reconoció que, aunque lleva un apellido de gran peso y expectativas, ve esa herencia como un impulso en lugar de una carga.

Expresó que su sueño no es simplemente “ser el sobrino de” sino “entrenar cada aspecto que llega a ser necesario para ser un artista grande y lograr mantenerme”. Y añadió que para él es fundamental rodearse de las personas adecuadas y mantenerse fiel a lo que ama hacer.

“Lo que más me parece importante, aparte de los valores que me ha enseñado mi tía, es rodearse de buenas personas y ser feliz haciendo lo que le gusta”, apuntó.

Aunque Shafik aún no ha explotado su música a gran escala, ya deja pistas de su camino como combinar el reggaetón con su historia personal, mantener la esencia y trabajar con la profesionalidad que su tía le ha enseñado.