Mira el disfraz que ayudó a Shakira a pasear tranquila por las calles de Bogotá

La noche del 31 de octubre de 2025, la barranquillera Shakira aprovechó su estadía en Bogotá para mezclarse entre la multitud y celebrar Halloween con sus hijos Milan y Sasha.

Vestida con un espectacular atuendo inspirado en la realeza europea, la artista logró pasar prácticamente inadvertida mientras recorría las calles de la capital colombiana.

El increíble disfraz de Shakira

Con un vestido rococó en tonos rosa pastel, peluca voluminosa y máscara blanca decorada, la barranquillera disfrutó de la noche más terrorífica del año, también en compañía de grandes amigos.

Con el mensaje “Tricky tricky Halloween en Bogotá!”, Shakira compartió en Instagram varias imágenes de la salida nocturna que concilió con la presencia de Milan disfrazado de conejo rosado y Sasha de vampiro.

El paseo tuvo lugar justo antes de uno de sus conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la ciudad, lo que añade un matiz interesante.

Su caracterización no fue solo un capricho estético, también fue la clave para pasar desapercibida. En zonas como Chapinero, algunos testigos afirmaron verla, pero sin reconocer inmediatamente que era Shakira, gracias a su atuendo bien cuidado.

Cuando se camufló en La Guacherna

Esta no es la primera vez que la artista adopta esta estrategia, pues, ya lo había hecho durante el desfile de Carnaval de Barranquilla en 2025 cuando participó disfrazada como “La Muerte”.

Justo en medio de su tour, Shakira asistió a las icónicas festividades de su tierra natal usando una máscara de marimonda al igual que sus pequeños, logrando disfrutar de la fiesta sin ser reconocidos.

De acuerdo a los reportes, la cantante llegó al desfile sin despliegue mediático, se sentó en el bordillo del barrio Boston, se dejó rociar espuma y fue parte activa de la comparsa.