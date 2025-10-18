Shakira trae de regreso sus más grandes éxitos en un EP

Suscríbete a nuestros canales

Shakira prepara un regalo especial para todos sus fans que la acompañan desde el inicio de su carrera: el lanzamiento de EP en vivo exclusivo, en colaboración con Spotify, para celebrar dos hitos cruciales en su discografía.

El motivo de este proyecto es conmemorar el 30 aniversario de su álbum ‘Pies Descalzos’ lanzado en 1995, una producción que la catapultó a la cima de la industria, y dos décadas de su exitoso disco bilingüe, ‘Oral Fixation Vol. 1 & 2’ de 2005.

Para este EP, Shakira recopilará versiones en vivo de canciones icónicas de ambos discos que estará disponible próximo miércoles 22 de octubre de 2025.

Sorpresas en el nuevo EP de Shakira

Este lanzamiento está destinado a satisfacer a los seguidores de la "Shakira de la guitarra" y el pop-rock con el que conquistó al mundo. Se espera que el EP incluya interpretaciones en directo de temas como:

‘Pies Descalzos’: "Estoy Aquí", "Antología" y "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

‘Oral Fixation’: "La Tortura" y "Día de Enero".

Además, la inclusión del éxito "Hips Don't Lie", que, aunque se lanzó como bonus track, es considerado parte de la era ‘Oral Fixation’.

‘Pies Descalzos’, un antes y después para Shakira

Un 6 de octubre de 1995, Shakira publicó su álbum ‘Pies Descalzos’ que marcó un antes y un después en la música latina, y por supuesto en su carrera.

Con este lanzamiento demostró su poder como compositora, en una era sensible y rebelde. Años más tarde sigue siendo considerada como una de las producciones más icónicas en el pop latino.