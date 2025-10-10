Shakira tendría un nuevo galán a quien le ha dedicado una canción

Suscríbete a nuestros canales

De nuevo la estrella colombiana Shakira es foco de comentarios por una supuesta relación con un galán, que le tendría el corazón llenó de amor. Según información ofrecida en YouTube, por la periodista Adri Toval, la intérprete de “Loba”, habría dedicado un verso de una canción que saldrá próximamente.

Nueva información de Shakira

La Periodista de crónica rosa y creadora de contenido, expresó en un video que “fuentes del equipo de Shakira” le habrían informado sobre el tema que lleva por nombre “Zoo”.

La canción es parte del regreso de la nacida en Barranquilla, a la película de Disney “Zootrópolis 2”.

“Shakira lanzó zoo, su más reciente sencillo para ‘Zootopia 2’. No solo destaca por su contagioso ritmo y su inconfundible sello vocal sino que, según una fuente directa del equipo de Shakira, esta canción tiene un significado muy especial en la vida privada de la artista”, comentó la comunicadora en el clip.

La ganadora de cuatro premios Grammy tiene en la película el personaje de Gazelle, que es una femenina gacela y una famosa Zootopiana estrella pop, así como defensora de los derechos de los depredadores.

La película estará disponible el próximo 28 de noviembre, en las salas de cine de todo el mundo.

¿Quién es el galán de Shakira?

Toval, comentó que el verso de la canción es para un hombre a quien la madre de dos pequeños llamados Sasha y Milan, conoció hace tiempo y se ha ganado un lugar muy importante en su corazón.

“La fuente nos revela que Shakira dedicó un verso de esta nueva canción a una persona con la que se está conociendo sentimentalmente y no se trata de Antonio de la Rúa. Shakira se está conociendo con alguien que ya es importante, que ya está conquistando su corazón”, comentó.