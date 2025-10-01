La reacción de Shakira a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

La colombiana Shakira no tardó en reaccionar cuando la NFL confirmó que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La publicación generó revuelo entre sus seguidores, quienes celebraron no solo el regreso de “El Conejo Malo” a uno de los escenarios más vistos del planeta, sino también la conexión simbólica entre dos gigantes del género urbano.

Shakira celebra a Bad Bunny

La barranquillera compartió el video oficial del anuncio en sus historias de Instagram, acompañado de un mensaje que rezumaba orgullo latino: “¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!”.

Este mensaje de la artista pop no es casual. Ella y el puertorriqueño ya compartieron escenario en el Super Bowl LIV de 2020, ella fue cabeza del espectáculo junto a Jennifer Lopez, y él apareció como invitado especial interpretando temas como “I Like It”, “Chantaje” y “Callaíta”.

Al destacar ese vínculo histórico, ‘Shak’ reafirma el valor simbólico de ver a un artista latino regresar al plató más comentado de la televisión mundial. No es solo una victoria artística sino también una celebración cultural de identidad, presencia y visibilidad.

La emoción de "El Conejo Malo"

El anuncio del Super Bowl no pasó desapercibido para el intérprete de “Baile inolvidable”. En su cuenta de Instagram compartió un video en el que aparece sentado en un poste de la portería, frente a la playa, con sombrero tradicional puertorriqueño y el tema “Callaíta” de fondo.

En la pantalla se lee: “Super Bowl LX. Bay Area. February 2026”. El reggaetonero expresó que la emoción lo “supera”, pero también sostuvo que este momento es para quienes lo precedieron.

“Por quienes corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl”, escribió.