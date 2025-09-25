Shakira como carne de cañón por video con Beéle: redes sociales descargan su furia

Suscríbete a nuestros canales

Por la mañana de este 24 de septiembre, usuarios en redes sociales despertaron con el video de Shakira y Beéle bailando pegaditos, como era de esperarse no tardó en ser viral y despertar comentarios en los internautas.

El baile se realizó en un estudio de grabación, lo que ha despertado la duda de internautas de alguna colaboración. Sin embargo, en medio de la euforia por ver a dos estrellas colombianas compartir un agradable momento se disparó comentarios fuertes en contra de Shakira.

De acuerdo a algunas opiniones en la plataforma de X, la barranquillera deshonró su propia causa de apoyo a las mujeres, debido a su acercamiento con Beéle. Recordemos que, el artista fue tachado de “infiel” y recientemente le fue filtrado un video íntimo con su expareja Isabella Ladera.

Los usuarios defienden que, no debe colaborar con “infieles” porque ella pasó por una situación similar con Gerard Piqué.

Comentarios contra Shakira

Sin perdonar nada, una cuenta en la red sociales de Elon Musk abrió el debate de Shakira y su sororidad con la siguiente publicación: “Me estás diciendo que Shakira dedicó un álbum y una gira entera a quemar hombres infieles y empoderar mujeres, pero al mismo tiempo va a colaborar con Beéle que le hizo a la mujer lo mismo que le hicieron a ella”.

A esto se le añadió respuestas que fueron directo a la yugular de la cantautora: “Una loba ataca y destruye públicamente a otra de su manada porque un lobo le fue infiel pero esa misma loba colabora con otro lobo infiel, sabiendo que el lobo con el que colabora le hizo lo mismo a otra de su manada. En fin, las mujeres y su sororidad”, fue uno de los tantos comentarios.

A pesar de estas opiniones, fanáticos de la “Loba” no se quedaron callados y defendieron con garras a su artista, argumentando que se debe separar el trabajo de la vida persona de ella. “Si es por eso no podrá colaborar con nadie en la industria”, escribió una fan.

Sabor colombiano

En el clip publicado por Beéle en las plataformas digitales, ambos bailan la popular canción del Carnaval de Barranquilla “Currucuchu”, de la Niña Emilia, mostrando el orgullo que sienten por la tierra que los vio nacer y formarse como grandes de la música.

Hasta el momento ambos no han confirmado si se trata de un tema, que podría mezclar el estilo de ambos, ella con su característico pop latino. Mientras que él ofrece la música urbana, con populares temas que ha pegado como “Sobelove”, “Morena”, “Vagabundo”, “Loco”, entre otros.