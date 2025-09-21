Sale a la luz nueva versión de cómo Shakira descubrió la infidelidad de Piqué

Suscríbete a nuestros canales

Durante la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, se hizo viral la historia de que la barranquillera habría descubierto la infidelidad al notar que en su casa había un frasco de mermelada consumido, aunque ni Piqué ni sus hijos lo utilizaban.

Esa versión ganó fuerza gracias también a que en el videoclip de "Te Felicito", la cantante abre una nevera en la que aparece un frasco, lo que muchos interpretaron como una pista simbólica. Más tarde, la cantante misma desmintió que ese fuera el motivo real del descubrimiento.

Nueva versión de la infidelidad de Piqué

El paparazzi español, Jordi Martin, expone que la relación entre Piqué y Clara Chía comenzó antes de lo que muchos creen. Según esta nueva versión, su primer encuentro fue en una cena de Navidad organizada por la empresa Kosmos, de Piqué, en noviembre de 2021 en Barcelona.

En esa cena, la joven asistió como pareja de un trabajador de la empresa. Martin asegura que fue ahí donde surgió la atracción mutua.

Se maneja que tanto Piqué como Clara estaban comprometidos con otras personas en ese momento. Él con Shakira, ella con su novio, quien además era empleado del catalán.

Supuestamente comenzaron encuentros furtivos desde finales de 2021, al tiempo que seguían ocultando la nueva relación. La artista, por su parte, habría empezado a sospechar en enero/febrero de 2022, al percibir incoherencias en las excusas de Gerard relacionadas con asuntos laborales.

Desmontan el rumor de la mermelada

El también reportero de 'El Gordo y La Flaca' afirma que, el rumor de la mermelada nunca fue cierto. Según él, Clara nunca entró a la casa de Shakira y Piqué en ese momento de la forma en que se contó, y el asunto del frasco es “rotundamente falso”.

Lo que sí habría ocurrido es que 'Shaki' se habría enterado de la situación por comentarios de empleados domésticos de la casa de los padres del deportista, quienes habrían visto a él y a la modelo juntos en la piscina, lo cual habría contribuido a aumentar sus sospechas.