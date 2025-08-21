Afirman que Gerard Piqué encaró a la "Flaca" Lili Estefan

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días el nombre del exfutbolista español Gerard Piqué se ha hecho tendencia en los medios y redes sociales, luego de que el argentino Javier Ceriani, informara que el ex Shakira tuvo una conversación con Lili Estefan en Estados Unidos, haciéndole un importante reclamo.

El locutor en un video posteado en su canal oficial de YouTube, indicó que el empresario de 38 años estaba caminando por la calle cuando se encontró con la popular “Flaca”, reclamándole por todas las noticias que ha dado de él en el programa “El Gordo y la Flaca”, que se transmite de lunes a viernes.

Javier cuenta todo

Lili ya había contado en el show que conduce con Raúl de Molina, lo que fue el encuentro con Piqué, mientras realizaba la presentación de una película. La conductora cubana había aseverado que fue una conversación tranquila, ni fría ni caliente.

“Me lo encontré en Los Ángeles y se me acercó a preguntarme... estuve hablando con él un ratito. No me cayó mal pero, o sea, no lo conozco. él estaba con Clara Chía saliendo del hotel, del Four Seasons donde yo estaba cubriendo la película. No le di mucha importancia, y de verdad le dije: 'Piqué, no te queremos ni te odiamos", dijo en el programa.

Segunda versión

Sin embargo, según Javier Ceriani la conversación fue mucho más allá, y Piqué dueño del emporio de la Kings League, habría encarada muy fuerte a Lili.

"Flaca, qué pasó, cuál es tu problema y el de tu show conmigo, por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años", afirman que dijo la expareja de la estrella colombiana Shakira, resaltando que ella se hizo millonaria con todas las canciones de la ruptura.

Según Estefan respondió al hombre con honestidad que no hablaría más de Clara Chía y de él en el show matutino, y que la intérprete de “Ojos Así”, es una persona muy cercana y querida en la familia Estefan.