Nueva York establece varias leyes para estas fechas de 2026

El estado de Nueva York implementará una serie de nuevas leyes a lo largo de 2026, con el objetivo de reforzar los derechos de los trabajadores, aumentar la transparencia en los pagos, mejorar la seguridad vial y aumento del salario mínimo. En esta nota le indicaremos las fechas que entrarán en vigor las nuevas normativas.

Aumento del salario mínimo

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo subirá 50 centavos en todo el estado, alcanzando los $17 dólares por hora en la región sur (Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester) y $16 dólares en el resto del estado. Este incremento se aplica a todos los trabajadores e incluso a los que reciben propinas y empleados de comida rápida y salones de uñas.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador deberá ampliar, desde el 26 de enero, las campañas de educación pública para prevenir estafas relacionadas con supuestos servicios de asistencia migratoria. Nuevos estándares de seguridad para bicicletas eléctricas: Los repartidores deberán utilizar bicicletas eléctricas certificadas bajo los estándares de seguridad de Nueva York a partir del 26 de enero. Las empresas de reparto serán responsables del cumplimiento, a menos que participen en programas de intercambio o alquiler de equipos aprobados por la ciudad.

Nueva licencia por enfermedad y seguridad

La Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad de la Ciudad de Nueva York exigirá a los empleadores otorgar 32 horas de licencia no remunerada por año, a partir del 22 de febrero. Los empleados podrán usar este tiempo de inmediato y los empleadores deberán registrar y reportar los saldos de licencia.

Mientras que apartir de febrero de 2026, las sanciones por infracciones de tránsito serán más duras. El límite para suspender la licencia se reducirá de 11 puntos en 18 meses a 10 puntos en dos años. Además, aumentarán los puntos por faltas comunes (como el exceso de velocidad o el uso del celular) y se añadirán nuevas infracciones con puntos.

Fin de sanciones penales para vendedores ambulantes

Desde el 9 de marzo, las personas que vendan comida o productos sin licencia ya no enfrentarán cargos penales por delitos menores, sino que se les aplicarán multas y sanciones civiles.