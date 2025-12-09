Revelan estado de Miss Jamaica: sufrió fractura y hemorragia intracraneal

Suscríbete a nuestros canales

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el Miss Universo 2025 resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras caer del escenario durante la Competencia Preliminar del certamen de belleza, el pasado 19 de noviembre.

La última actualización de su estado de salud, según un comunicado detalla que: “Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”.

Por otro lado, Miss Jamaica se encuentra recluida en un hospital de Tailandia, mientras espera ser trasladada a su país natal para continuar con los cuidados médicos.

La Organización Miss Universo ha costeado los gatos médicos desde su ingreso en condición crítica y bajo monitorización neurológica constante.

Además, indicó que se hicieron cargo de los costos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de la afectada durante su permanencia en el país asiático.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

A solo dos días de la noche final de la edición 74 de Miss Universo, Gabrielle Henry cayó del escenario al vacío en una apertura al no percatarse del hueco durante su desfile en traje de gala.

La acción por parte del personal del concurso fue inmediata, incluso en videos que han recorrido internet se evidencia la preocupación del organizador del evento, Nawat Itsaragrisil, y Raúl Rocha, CEO del certamen.

Lamentablemente, la delegada no pudo participar en la gala final quedando descalificada de inmediato.