Emiten informe médico de Miss Jamaica tras su caída en el Miss Universo 2025

Uno de los momentos más dramáticos durante la competencia preliminar del certamen Miss Universo 2025 tuvo como protagonista a Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió una aparatosa caída desde el escenario mientras desfilaba con un vestido de gala.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y, horas después, la organización ya dio información acerca de su informe médico el cual, afortunadamente, arrojó buenas noticias para la candidata.

El momento que detuvo al Miss Universo 2025

En la ronda de traje de gala, Gabrielle lucía un deslumbrante vestido naranja y tacones altos cuando, según testigos y videos difundidos por el público, dio un paso en falso y cayó desde el borde del escenario.

El lugar estaba tenuemente iluminado, lo que podría haber dificultado la visibilidad de los bordes de la plataforma.

Público y personal del evento reaccionaron con rapidez y en varios clips se ve cómo se apresuran a socorrerla, estabilizarla y finalmente trasladarla fuera del recinto en una camilla.

Informe médico de Gabrielle Henry

Tras la caída, Miss Jamaica fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit en Bangkok, donde recibió atención médica. El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, aclaró en redes que estuvo con Gabrielle y su familia, y compartió un mensaje tranquilizador.

“Afortunadamente, no hay huesos rotos y está bajo buen cuidado”, aseguró, además de que permanecería en observación por la noche.

Por su parte, la organización Miss Universe Jamaica emitió un comunicado confirmando que Gabrielle no presenta “lesiones que pongan en riesgo su vida”, aunque sí le realizaron pruebas adicionales para garantizar su recuperación total.

Además, Raúl Rocha agradeció las muestras de cariño y aseguró que permanecerá en contacto cercano con la familia de Gabrielle durante el proceso de recuperación.