Miss Universo 2025 se queda sin otro miembro del jurado: ¿De quién se trata?

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse por un escándalo en el marco de Miss Universo 2025. A solo horas de la ceremonia de coronación, tres miembros del jurado oficial han renunciado abruptamente, levantando serias acusaciones de manipulación en la selección de las finalistas.

La organización del concurso continúa defendiéndose y en los preparativos para la gala final, pero el daño al glamour del evento ya está hecho.

¿Qué está pasando con los jurados del Miss Universo 2025?

La crisis comenzó con la salida de Omar Harfouch, músico y empresario franco-libanés, quien a través de sus redes sociales denunció que ya existía un “jurado improvisado” que había seleccionado a las 30 primeras finalistas entre las 136 concursantes antes siquiera de que los jueces oficiales.

Según Harfouch, él había firmado un contrato para evaluar a todas las participantes, no solo a ese grupo ya pre-seleccionado.

Además señaló que el comité complementario, denominado Beyond the Crown Committee, carecía de transparencia y, según él, existía un conflicto de intereses por vínculos personales entre una de las personas del comité y una concursante.

Horas después renunció Claude Makélélé, exfutbolista y entrenador francés, quien alegó “motivos personales” para retirarse, aunque el contexto del escándalo hace que su salida sea interpretada en paralelo al del primer jurado.

Última renuncia en el Miss Universo 2025

La tercera renuncia fue la de la Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección de Miss Universo. Aunque aún no se conocen los motivos oficiales, muchos señalan que su salida está directamente relacionada con la polémica de la pre-selección de finalistas.

Estas tres renuncias han generado una sensación de alarma en el certamen, ya que ocurren a horas de la gran final que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Arena de Tailandia, aunque en Venezuela se podrá disfrutar a partir de las 8 de la noche.