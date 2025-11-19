Farándula

Miss Universo 2025: Dónde y cuándo ver la gran final en Venezuela

El certamen más importante del mundo se podrá disfrutar un año más por el canal de la colina 

Por

Elvis González
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:48 pm
Miss Universo 2025: Dónde y cuándo ver la gran final en Venezuela
Stephany Abasali / Cortesía
Mañana jueves 20 de noviembre se conocerá quién será la flamante Miss Universo 2025, en Venezuela ligando que sea Stephany Abasali, quien se lleve el título de belleza más importante del mundo, que de ganar sería la número 8 para nuestra nación.

La transmisión se podrá ver en vivo y directo desde Tailandia, siendo allá por el cambio de horario viernes 21 de noviembre por la mañana.

¿Dónde ver en Venezuela?

La señal llegará a todo el país a través de Venevisión, comenzando con una cobertura especial a los ocho de la noche con la conducción de Diana Carolina Silva, Brian Urea y Martin Albornoz.

Los tres llevarán a Venezuela todo el país el recorrido de la justa universal, hasta conocer finalmente quién será la nueva embajadora de la belleza mundial, título que hoy ostenta la belleza danesa Victoria Kjaer.

También se podrá disfrutar por Telemundo Internacional por su canal oficial y a través de YouTube con la animación de Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera.

Miss Universo 2025 que se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, se podrá también ver por el canal de YouTube de Miss Universe y el servicio de streaming Peacock.

 

 

 

 

Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Farándula