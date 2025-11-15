Así lució Stephany Abasali en la entrevista con el jurado de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali vivió uno de los momentos más cruciales e importantes de Miss Universo, la entrevista con el jurado. La modelo de 25 años y estudiante de Economía, optó por llevar un traje blanco y labios rojos, para impactar a los jueces.

Un día importante

Las más de cien candidatas tuvieron la oportunidad de compartir sus historias y habilidades de comunicación frente a un jurado, conformado por siete personas en diferentes mesas.

Las bellezas tuvieron un tiempo limitado, que era medido por el staff de la organización universal, entre ellos la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, y el nuevo CEO del certamen, el empresario Mario Búcaro.

Venezuela lució radiante

La delegada venezolana escogió la simpleza y elegancia del color blanco para presentarse frente al jurado, con un vestido que la hizo ver muy sutil y elegante.

Todo complementado con unos imponentes labios rojos, reloj, pulseras, anillos de cristales y una pequeña cartera de la marca Chanel. Un look ganador para la joven que busca en Tailandia la octava corona para el país.

La tela del traje entalló muy bien la delgada y esbelta silueta de Stephany, quien se mantiene muy firme y consistente en la justa universal, esperando ahora solo la gran preliminar el 19 de noviembre, y presentación de traje típico el mismo día.

La final esta pautada para el viernes 21 de noviembre en Tailandia, jueves por la noche en Venezuela.