Stephany Abasali impone estilo con traje de baño rosa ¡Una belleza!

La Miss Venezuela 2024 Stephany Abasali sigue destacando en la competencia de Miss Universo, que se desarrolla en Tailandia. La joven de 25 años, estuvo hace pocos días en un increíble crucero, en el que llevó un ajustado traje de baño en color rosa, que dejó ver su excelente figura.

El bañador de dos piezas envolvió muy bien el cuerpazo de Abasali, que acompañó con lentes, cabello recogido y pequeños accesorios.

Factor sorpresa

La Miss Venezuela fue estratégica en mostrar un poco de su cuerpo, utilizando un pareo para tapar la mitad de su abdomen y piernas, guardándose para lo que será la presentación de traje de baño que se llevará a cabo dentro de pocos días.

Los fans quedaron impresionados con la figura de la soberana y quedaron con ganas de ver mucho más esa silueta y caderas. Recordemos que la belleza se fue a Estados Unidos, para entrenar su cuerpo con Tammy Susbanko.

Desde su llegada a Tailandia, la criolla se ha mostrado muy metida en su papel de reina de belleza, llevándose todas las miradas por su estilo elegante y fresco, que resaltan con vestidos del diseñador filipino Michael Cinco.

Junto a su equipo de preparadores, Stephany saca cada día vestuarios llenos de puro estilo, que acompaña con su personalidad y elegancia, enamorando a los missólogos que se encuentran instalados en la nación asiática.