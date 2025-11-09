Stephany Abasali apoteósica en la cena de bienvenida de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025, una de las favoritas en la cena de bienvenida de Miss Universo 2025, que se llevó a cabo en la provincia de Phuket, Tailandia.

La modelo de 25 años, está conquistando el país asiático con cada salida en las actividades del certamen de belleza, destacando entre más de 100 mujeres de distintos países. El evento sirvió para que las candidatas brillaran con sus diseños, pasarela y personalidad en el escenario.

Stephany Abasali, la musa de Michael Cinco en Tailandia

Durante la cena de bienvenida, Stephany Abasali lució apoteósica con una pieza del diseñador filipino Michael Cinco, reconocido por vestir a figuras del entretenimiento como Jennifer López, Lady Gaga, Mariah Carey, y más.

Con un vestido hecho a su medida de un tono rosa pastel, la venezolana dejó perplejo a los tailandeses en su salida. Aplaudida por el público y seleccionada como una de las mejores en redes sociales, la Miss Venezuela continúa su trabajo en el Miss Universo 2025.

No es primera vez que la reina venezolana viste de diseñador, en la presentación oficial de las candidatas de Miss Universo 2025, Abasali usó una de sus creaciones.

De igual manera, expertos en misses la posicionan dentro del top 5 para la noche final, sin embargo, la competencia sigue y todavía queda al menos dos semanas más de actividades, en donde unos pueden subir o bajar.