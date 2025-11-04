Stephany Abasali se impone en la ceremonia de imposición de bandas

Suscríbete a nuestros canales

Siguen las actividades en Miss Universo 2025, entre ellas la imposición de bandas en la que Stephany Abasali, deslumbró con un ajustado vestido lleno de brillos. La modelo recibió su banda oficial de Venezuela de las manos de la Miss Universo 2024 Victoria Kjaer, con quien se fotografió cara a cara.

Una belleza con clase

Abasali optó por llevar un traje de la marca asiática JoliPoli Couture, que entalló a la perfección las curvas de la joven de 25 años, quien complementó el look con un recogido alto, maquillaje suave y pequeños zarcillos.

El look también fue ideal para que la reina criolla asistiera a una fiesta en un yate en las aguas de un hermoso río en Bangkok, donde compartió con gran emoción con sus compañeras de México, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Argentina, Tailandia y Miss Universe Latina.

A primeras horas del día tres de concentración, la joven optó por llevar un traje vaporoso en color lila, en honor al país anfitrión, que la hizo ver con mucha clase.

Los missólogos que se encuentra en Tailandia, no dudaron en captar la belleza de la estudiante economía, en especial en su encuentro con Miss Colombia Vanessa Pulgarín y Miss Dinamarca, su compañera de habitación.