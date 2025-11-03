De blanco y con gran actitud: Así llegó Stephany Abasali al hotel sede de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Oficialmente comenzó la competencia de Miss Universo 2025, con la llegada al Chatrium Hotel Riverside Bangkok de Miss Venezuela Stephany Abasali. La belleza arribó radiante con un maquillaje suave, cola alta y atuendo en color blanco.

Monumental entrada

En un carro negro, hizo acto de presencia la modelo y estudiante de Economía, para comenzar la concentración oficialmente con registros, fotos y contenido para los patrocinantes del concurso.

A las fuera del hotel un grupo de fanáticos tailandeses, esperaron a la joven. Con gritos, aplausos, mucha emoción y banderas de Venezuela en mano, la recibieron.

Abasali con su excelente manejó de inglés, expresó palabras de agradecimiento a los tailandeses por el cariño ofrecido a su llegada al lugar.

Gran equipo

La belleza que busca para el país la octava corona, estuvo arreglada por estilistas tailandeses y acompañada por su grupo de preparación Giovanni Laguna, Jesús Tovar, Shatrin Alcedo y Moncho Ramírez.

Stephany comienza el camino por la corona junto al resto de sus compañeras, en un certamen que estará cargado de actividades, eventos, cenas, la gran preliminar y noche final. La belleza sostuvo un bonito encuentro con la representante de Tailandia, Veena Praveenar.

La joven es una de las favoritas a la corona junto a otras delegadas de Costa de Marfil, Tailandia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Filipinas.