Fin del camino en Queens: los Mets dejan en libertad a Vladi Guerrero

Suscríbete a nuestros canales

El experimento de los Mets de Nueva York con la sangre real del béisbol ha llegado a su fin de manera abrupta. La gerencia de Queens confirmó este viernes la liberación de Vladi Guerrero, prospecto dominicano e hijo del inmortal del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, y hermano de la estrella de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr.

Una inversión que no alcanzó a florecer

La noticia ha sorprendido a los seguidores de las granjas de los Mets, considerando el pedigree del jugador. Guerrero había sido la firma estelar del equipo durante el periodo de firmas internacionales el 15 de enero de 2024.

En aquel momento, los Mets apostaron por el talento del joven jardinero con un paquete económico que incluía:

Bono por firma: 117,000 dólares.

Bono de beca (escolaridad): 60,000 dólares adicionales.

A pesar de la inversión total de 177,000 dólares, el desarrollo del jugador en las ligas menores no parece haber cumplido con las proyecciones de la organización neoyorquina, que atraviesa un proceso de reestructuración en su sistema de prospectos.

El peso del apellido

Vladi Guerrero, de apenas 18 años, cargaba con la presión de igualar las herramientas de su padre y el éxito inmediato de su hermano mayor. Aunque mostró destellos de poder en las prácticas, la consistencia en el juego diario fue el factor determinante para que los Mets decidieran liberar un espacio en su roster de desarrollo.

¿Qué sigue para Guerrero?

Al quedar en libertad, el joven dominicano se convierte en agente libre, lo que le permite negociar con cualquiera de las otras 29 organizaciones de Grandes Ligas. Debido a su corta edad y su genética probada, es probable que otros equipos busquen ofrecerle un contrato de ligas menores para intentar "pulir" el talento que los Mets no pudieron capitalizar.