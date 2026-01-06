LVBP: Estos son los lanzadores activos con más ponches en Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP retomará sus actividades el próximo miércoles. Y es que luego de varios días sin beisbol, los peloteros se encuentran al 100% para ayudar a a sus respectivos equipos a conseguir victorias, además de seguir aumentando sus estadísticas de por vida en estas instancias.

A estas alturas del campeonato, el pitcheo cobrará un papel más importante de lo que tiene, pues en esta fase semifinal el margen de error es muy corto y cualquier error costará el doble. Por ende, los lanzadores buscarán las maneras de estar más afilados sobre el montículo y así dominar a los bateadores rivales.

Más ponches en la mira

Una de las maneras más efectivas que tienen los pitchers para controlar situaciones es por la vía del ponche. Justamente, para esta edición de Round Robin tenemos a los tres brazos activos con más abanicados de estas instancias, por lo que seguramente veremos aumentar sus estadísticas en los próximos días.

Si hablamos del top-5, ni Anthony Vizcaya (70) ni Mayckol Guaipe (63) están presentes en esta fase. Recordemos que Leones del Caracas quedó en el último lugar de la ronda regular, en tanto que Tigres de Aragua perdió el segundo duelo de la Serie de Comodín.

Respecto a los tres lanzadores activos con más ponches en el Round Robin, las Águilas del Zulia cuentan con dos relevistas letales que seguramente liquidarán a más de un bateador con el tercer strike. Estos son Silvino Bracho (77) y Pedro Rodríguez (81).

Por su parte, el brazo más letal y que es muy probable que llegue a la centena de abanicados lo tiene Navegantes del Magallanes: Junior Guerra (93). De hecho, a falta de un anuncio oficial, el oriundo de San Félix podría ser el elegido para abrir el duelo contra Caribes de Anzoátegui el próximo viernes en el Estadio José Bernardo Pérez.