Presidente de la LVBP evalúa cambio de formato para la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

Después de confirmarse el retorno de la acción para el próximo miércoles 7 de enero, Giuseppe Palmisano, Presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), compartió detalles importantes sobre los posibles cambios en la estructura en lo que resta de la temporada 2025-26.

En un entrevista telefónica en el Saúl Noriega en el programa "A Tiempo" por IVC, el mandatorio de la pelota criolla destacó que una final a cinco juegos es una posibilidad real dentro de los ajustes que se están considerando para la reanudación del Round Robin. Esta reestructuración busca mejorar la dinámica competitiva y asegurar que los equipos lleguen en las mejores condiciones en el último tramo de la campaña.

El presidente también mencionó que los cambios no solo se limitan a la duración de la final, sino que también abarcarían otros aspectos del calendario para optimizar la experiencia tanto de los jugadores como de los aficionados. A medida que la liga se adapta a nuevos desafíos, el enfoque está en mantener la emoción del torneo mientras se preserva la integridad y calidad del espectáculo.

LVBP podría tener una final de cinco juegos

Aunque no dio seguridad por completo de una fase final reducida a cinco encuentros, el mandamás del circuito venezolano dejó abierto la posibilidad de cambiar el formato para la venidera disputa por el título en la edición 2025-26.

Se está evaluando la posibilidad de recortar la Gran Final, para que en lugar de siete juegos, sean cinco", expresó Palmisano en el programa "A Tiempo".

Además de un posible cambio en la final, el presidente también mencionó en la modificación en el calendario para el Round Robin y que las giras de los equipos serán más amigables. Asimismo, confesó un contacto con las autoridades para garantizar seguridad y servicio tanto a los peloteros como a los fanáticos de la liga.