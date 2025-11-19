Stephany Abasali impuso su glamour y belleza en la preliminar de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia. Una gala decisiva para la representante venezolana Stephany Abasali, quien salió con todo a la pasarela de traje de baño y gala.

Brillando en traje de baño

La ceremonia comenzó con el desfile de traje de baño, la piel blanca de Abasali hizo contraste con un ajustado bañador de dos piezas, pareo, pequeños accesorios y cabello suelto.

Una pasarela elegante con energía fue lo que desbordó la joven de 25 años, quien busca para el país la octava corona universal.

Los aplausos, gritos y pitos no se hicieron esperar por parte del público, por la actuación de la modelo quien se perfila como una gran favorita para llevarse la corona Lumière de l'Infini, realizada en Filipinas y que destaca el sol, el mar y la tierra.

Traje de gala

La competencia de traje de gala llegó para las más de cien candidatas, todas con trajes repletos de cristales, brillos y mucha lentejuela.

Stephany optó por llevar traje en degrade de múltiples tonos azules, siendo la parte focal un escote que acentuaba a la perfección los senos, clavículas y blanca piel de la reina.

Un traje es firmado por el diseñador filipino Leo Almodal, quien hace meses estuvo en Venezuela, participante en un concurso de belleza nacional.