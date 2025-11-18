Farándula

Miss Universo 2025: ¿Dónde y cuándo ver la Gala Preliminar en vivo?

Esta es una de las fases decisivas para las más de 100 candidatas que compiten por la corona universal desde Tailandia

Por

Kleimar Reina
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 06:20 pm
Miss Universe / Cortesía
Falta menos para celebrar el Miss Universo 2025, sin embargo, antes de la noche final se lleva a cabo la Competencia de Trajes Típicos y Gala Preliminar, una fase decisiva para elegir a las candidatas que avanzarán a los tops.

En la competencia preliminar el comité conformado por varios jurados de distintas partes del mundo evalúa a las candidatas durante el desfile en traje de baño y de gala, punteando en base a su desempeño en el escenario.

Por otro lado, los trajes típicos son una muestra cultural para que las aspirantes a ser la sucesora de Victoria Kjær Theilvig lleven un pedacito de su país.

¿Dónde y cuándo ver la Gala Preliminar en vivo?

La Gala Preliminar de Miss Universo será el miércoles 19 de noviembre a las 7:00 pm, hora Tailandia, debido a la diferencia de horario, para Latinoamérica será en horas de la mañana, según el país.

Telemundo trasmitirá a través de su canal de YouTube y App ambas competencias para el disfrute de todo el público latino.

Horarios para Latinoamérica

  • México 6:00 am
  • Venezuela 8:00 am
  • Chile y Argentina 9:00 am
  • Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica 7:00 am

