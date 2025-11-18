Miss Universo 2025: ¿Dónde y cuándo ver la Gala Preliminar en vivo?

Falta menos para celebrar el Miss Universo 2025, sin embargo, antes de la noche final se lleva a cabo la Competencia de Trajes Típicos y Gala Preliminar, una fase decisiva para elegir a las candidatas que avanzarán a los tops.
En la competencia preliminar el comité conformado por varios jurados de distintas partes del mundo evalúa a las candidatas durante el desfile en traje de baño y de gala, punteando en base a su desempeño en el escenario.
Por otro lado, los trajes típicos son una muestra cultural para que las aspirantes a ser la sucesora de Victoria Kjær Theilvig lleven un pedacito de su país.
¿Dónde y cuándo ver la Gala Preliminar en vivo?
La Gala Preliminar de Miss Universo será el miércoles 19 de noviembre a las 7:00 pm, hora Tailandia, debido a la diferencia de horario, para Latinoamérica será en horas de la mañana, según el país.
Telemundo trasmitirá a través de su canal de YouTube y App ambas competencias para el disfrute de todo el público latino.
Horarios para Latinoamérica
- México 6:00 am
- Venezuela 8:00 am
- Chile y Argentina 9:00 am
- Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica 7:00 am