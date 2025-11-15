Miss Universo genera controversia por sensuales fotos: "Parece Playboy"

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de pocos días Victoria Kjaer entregará su corona como Miss Universo 2024. Un reinado de brillo y viajes por todo el mundo es lo que ha vivido la guapa rubia, quien estuvo de cumpleaños el jueves 13 de noviembre.

Las polémicas imágenes

Como celebración de su vuelta al sol la belleza danesa posteó un carrusel de imágenes en Instagram, que han levantado muchas opiniones por lo destapada que luce aún teniendo el título de belleza más importante del mundo.

La belleza aparece en un cuarto, con un pastel de cumpleaños y en ropa interior. Sin nada de pudor Victoria mostró su esbelta y tonificada silueta con lencería blanca que muchas internautas comentaron como subidas de tonos.

Aunque muchos fans y seguidores de Miss Universo resaltaron la belleza tipo Barbie de la modelo, otros resaltaron que debió esperar entregar su corona, para mostrarse de esa manera tan sensual.

Comentarios en las redes

“No ha entregado corona y ya esta con esas publicaciones”, escribió un internauta en la publicación.

Una opinión que otros también replicaron por tratarse de la mujer más bella del mundo.

“Bella y sexy, pero no para una Miss Universo”, “Es bella pero parece una conejita de Playboy”, “Parece una conejita del difundo Hugh Hefner”, son algunos de los comentarios.