Miss Universo 2024 visitó el Vaticano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo Victoria kjaer visitó este lunes 8 de septiembre el Vaticano. A través de Instagram la organización posteó un video de la increíble experiencia que vivió la rubia de 21 años, en la sede de la santa fe, junto a Raúl Rocha, dueño del certamen.

El viaje de la belleza coronada en el 2024 en México, es parte de la labor universal que tiene, que la han llevado a viajar por múltiples destinos como Indonesia, Usa, Puerto Rico y Colombia, solo por mencionar algunos.

Detalles de la visita

Rocha, importante empresario mexicano, aseveró que en el clip que la visita se debe a un concierto por la paz que se estará realizando en la final del concurso de este 2025 en Tailandia. Será el renombrado pianista Omar Harfouch, el encargado del show en el desfile de traje de gala el 21 de noviembre.

“El renombrado pianista estará compartiendo el centro de atención con nuestras candidatas a Miss Universo durante la presentación de Vestido de Noche, acompañado por un talentoso conjunto de músicos. Juntos, crearán una sinfonía de elegancia y emoción. Una actuación inolvidable en espíritu de paz”, escribieron.

Victoria lució un ajustado vestido en color blanco, que la hizo ver muy clásica y elegante, para entregar la partitura del concierto que se quedará para siempre en los archivos de la santa sede.

Otras reinas

La última Miss Universo en viajar a la ciudad europea fue María Gabriela Isler, quien tuvo la oportunidad de conocer en persona, al fallecido Papá Francisco, darle la mano y pedirle por la paz de Venezuela.