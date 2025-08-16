María Gabriela Isler le da la bienvenida a su primera hija ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2013, María Gabriela Isler anunció el nacimiento de su primera hija con un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram para darle la feliz bienvenida.

Aunque la noticia se está haciendo oficial hoy 16 de agosto, lo cierto es que la bebé vino al mundo el pasado sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer la madre, al anunciar que exactamente hace una semana dio a luz.

No cabe duda que la exreina de belleza siempre ha mantenido en privado su vida familiar, sin embargo, no dudó en compartir la felicidad de ser ahora una familia de cuatro miembros.

Imágenes que derriten

Carlota lleva por nombre la hija de María Gabriela Isler, quien se mostró orgullosa de presumir a la criatura con tiernas imágenes junto a su hermanito Juan Alberto. Además, agregó unas cuantas en compañía del padre y otras con ella recostada sobre su pecho.

“Hace una semana exactamente decidiste sorprendernos con tu llegada, a tu ritmo, en tus tiempos y definitivamente a tu manera… Por más que planificamos recibirte, quisiste conocernos antes y nosotros felices. Aunque mami un poco asustada, confió en Dios, sus planes y los tuyos”, destacó en la publicación, lo que hace ver que el parto se pudo haber adelantado.

Por último, la modelo de 37 años, agradeció a Dios por permitirle “traerla a este mundo completamente sana y rodeada de amor”.

Días complicados para María Gabriela

En las últimas semanas, María Gabriela Isler ha sido foco de atención mediática por las declaraciones de su exmentor Osmel Sousa en un podcast. El “Zar de la belleza” afirmó que su corona en el Miss Universo 2013 fue un “regalo” de un importante empresario ruso a la Organización Miss Venezuela.

Su revelación causó revuelo en redes sociales, sin embargo, días más tarde Sousa pidió perdón públicamente por las opiniones emitidas. Hasta el momento, la exreina no ha hecho una declaración pública sobre el tema.