María Gabriela Isler reaparece luego de la controversia con Osmel Sousa

El 'Zar de la belleza' aseguró que la corona del Miss Universo 2013 fue "comprada" por un importante empresario

Por Kleimar Reina
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:05 pm
María Gabriela Isler reaparece luego de la controversia con Osmel Sousa
Luego de las declaraciones de Osmel Sousa sobre la corona "comprada" del Miss Universo 2013, María Gabriela Isler ha guardado silencio, sin embargo, reapareció en redes sociales tras la controversia.

Aunque no se pronunció directamente sobre quien fue su guía para conseguir ser la mujer más bella del universo hace 12 años, sí lo hizo para mostrar su avanzado embarazo.

Isler mostró con orgullo una sesión de fotos, en donde su pronunciada pancita fue la protagonista. Con un traje de baño y un vestido de maya que cubría su cuerpo, posó con un mar de fondo.

Osmel Sousa contra María Gabriela Isler

El conocido como 'Zar de la belleza' aseguró que María Gabriela Isler no había ganado con mérito propio el certamen internacional realizado en Moscú, Rusia, en 2012.

Osmel habría afirmado que un importante empresario ruso le compró la corona a la organización como agradecimiento por un favor. Sin contemplación, sus declaraciones se hicieron virales y el triunfo de la venezolana fue cuestionado.

Osmel Sousa pide perdón 

No pasó mucho tiempo para que Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, le hiciera un llamado de atención a Osmel Sousa, quien ni dudó el pedirle perdón a la exreina.

El experto, aseguró que sus palabras no representan a la institución para la cual trabaja, además, se retracto afirmando que, la Miss Venezuela tuvo un triunfo merecido porque fue la mejor de su año.

